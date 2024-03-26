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Родителей наказали за массовую драку школьников в Актюбинской области

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Школьники подрались в Шалкаре
Массовая драка. Кадр из видео: instagram.com/aktobe_afishi

К административной ответственности привлечены родители 13 подростков, устроивших массовую драку в Шалкаре. Им назначены штрафы, передает NUR.KZ со ссылкой на Актюбинский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дела об административных правонарушениях по факту совершения несовершеннолетними мелкого хулиганства (ст.434, 435 КоАП РК) рассматривались в Шалкарском районном суде.

"18 марта 2024 года, находясь на одной из улиц Шалкара, группа подростков устроила массовую драку, тем самым, проявив неуважение к окружающим, они нарушили общественный порядок и спокойствие граждан", - установил суд.

На судебном заседании родители и их несовершеннолетние дети признали вину.

Постановлением суда родители семи подростков в возрасте от 14 до 16 лет привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 844 тенге.

А родители шести подростков старше 16 лет оштрафованы на сумму 36 920 тенге (по одному делу применено снижение суммы штрафа на 30% в связи с семейным положением).

Судебные акты пока не вступили в законную силу.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео массовой драки в Актюбинской области. В конфликте участвовали школьники, их доставили в отдел полиции. Туда же были приглашены родители, с которыми проводилась соответствующая разъяснительная работа.

Отметим, что по ст.434 КоАП РК мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток. 

А в соответствии со ст.435 КоАП РК мелкое хулиганство или хулиганство, предусмотренное ч.1 ст.293 УК РК, совершенное несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет, влечет штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 7 МРП (25 844 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2073519-roditeley-nakazali-za-massovuyu-draku-shkolnikov-v-aktyubinskoy-oblasti/

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