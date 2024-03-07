Нападение группы людей со стрельбой произошло в Байконуре

В Байконуре группа людей напала на местного жителя, раздался выстрел из травматического пистолета. Подозреваемого в стрельбе задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру комплекса "Байконур".

Как сообщает официальный сайт надзорного органа, прокуратурой признано законным возбуждение уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ (Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия).

"Установлено, что вечером 5 марта текущего года подозреваемый, находясь между домами №6 и №12 в 5-м микрорайоне, действуя в группе совместно с иными лицами, напал на ранее знакомого местного жителя. В процессе совершения данных действий подозреваемый произвел выстрел из травматического оружия", - рассказали в прокуратуре.

Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания УМВД России на комплексе "Байконур".

Сообщается, что в ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

"По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление иных участников совершенного преступления", - отметили в надзорном органе.

Ход расследования уголовного дела в прокуратуре комплекса поставлен на контроль.

Напомним, ранее в Павлодаре вынесли приговор сотруднику МВД, который произвел несколько прицельных выстрелов из газового пистолета в двух мужчин на парковке возле бильярдного клуба. За это преступление подсудимому вынесли наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. Также его лишили специального звания "подполковник полиции".

А в феврале на одной из улиц Шымкента прозвучали выстрелы. Один человек был госпитализирован, а подозреваемого уже установили. По данному факту возбудили уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

В Алматы же произошла стрельба в овощной лавке. Видео с камер наблюдения магазина появилось в Сети. На кадрах можно было заметить человека с винтовкой. Также, судя по записи, один из мужчин был ранен в руку. В ДП Алматы пояснили, что по факту хулиганства было заведено уголовное дело. Однако позже его переквалифицировали на покушение на убийство.