Карагандинка осталась без квартиры и машины, встретив мужчину в строящемся ЖК

Жительница Караганды познакомилась с "руководителем строительной фирмы", который пообещал квартиру в обмен на ее внедорожник. Подозреваемого в обмане задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию Караганды поступило заявление 34-летней жительницы города. Она сообщила, что стала жертвой мошеннических действий некоего лица.

Выяснилось, что женщина нуждалась в улучшении жилищных условий. Пытаясь найти наиболее приемлемый вариант решения проблемы, она посетила один их строящихся жилищных комплексов и встретила там мужчину, который представился руководителем строительной фирмы.

"Он показал посетительнице почти готовую квартиру и выразил готовность прямо сейчас продать ее за 10 млн тенге. Женщина, уверенная, что имеет дело с настоящим директором ТОО, через мобильное приложение оформила на него внедорожник. А стоило транспортное средство ровно 10 млн тенге", - пояснили в МВД.

Прошло некоторое время и заявительница вновь посетила жилищный комплекс.

"Оказалось, что квартира, в которую она предполагала вселиться, принадлежит другому лицу. Причем на законных основаниях. Устную же договоренность она заключила с фальшивым руководителем. При этом аферист, пытаясь запутать следы, изменил свои данные", - отметили в МВД.

Несмотря на ухищрения, полицейские задержали подозреваемого - 46-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Вещественное доказательство - авто потерпевшей - изъято. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Ранее стало известно, что несколько павлодарцев, надеясь выгодно продать одну квартиру и купить другую, остались без жилья. Подозреваемая в мошенничестве, связанном с переоформлением недвижимости, задержана стражами порядка. В полиции зарегистрировали уже более 10 эпизодов.

В начале года в Актобе жители одной из многоэтажек узнали, что у недвижимости другой хозяин, а заключенные ранее договоры купли-продажи - просто фикция. В такой непростой ситуации оказались 16 человек, они написали заявления в полицию. По данным самих потерпевших, сумма ущерба составила не менее 300 млн тенге.

А житель области Абай смог обмануть людей на 60 млн тенге. Он обещал им помощь с покупкой залоговых квартир по заниженным ценам, убеждая в необходимости внесения первоначального взноса. Люди вкладывали от 2 до 13 млн тенге. Суд назначил мужчине более четырех лет лишения свободы.