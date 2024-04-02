Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Карагандинка осталась без квартиры и машины, встретив мужчину в строящемся ЖК

Опубликовано:

Расстроенная женщина
Женщина плачет. Иллюстративное фото: Twenty47studio / Getty Images

Жительница Караганды познакомилась с "руководителем строительной фирмы", который пообещал квартиру в обмен на ее внедорожник. Подозреваемого в обмане задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию Караганды поступило заявление 34-летней жительницы города. Она сообщила, что стала жертвой мошеннических действий некоего лица.

Выяснилось, что женщина нуждалась в улучшении жилищных условий. Пытаясь найти наиболее приемлемый вариант решения проблемы, она посетила один их строящихся жилищных комплексов и встретила там мужчину, который представился руководителем строительной фирмы.

"Он показал посетительнице почти готовую квартиру и выразил готовность прямо сейчас продать ее за 10 млн тенге. Женщина, уверенная, что имеет дело с настоящим директором ТОО, через мобильное приложение оформила на него внедорожник. А стоило транспортное средство ровно 10 млн тенге", - пояснили в МВД.

Прошло некоторое время и заявительница вновь посетила жилищный комплекс.

"Оказалось, что квартира, в которую она предполагала вселиться, принадлежит другому лицу. Причем на законных основаниях. Устную же договоренность она заключила с фальшивым руководителем. При этом аферист, пытаясь запутать следы, изменил свои данные", - отметили в МВД.

Несмотря на ухищрения, полицейские задержали подозреваемого - 46-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Вещественное доказательство - авто потерпевшей - изъято. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Ранее стало известно, что несколько павлодарцев, надеясь выгодно продать одну квартиру и купить другую, остались без жилья. Подозреваемая в мошенничестве, связанном с переоформлением недвижимости, задержана стражами порядка. В полиции зарегистрировали уже более 10 эпизодов.

В начале года в Актобе жители одной из многоэтажек узнали, что у недвижимости другой хозяин, а заключенные ранее договоры купли-продажи - просто фикция. В такой непростой ситуации оказались 16 человек, они написали заявления в полицию. По данным самих потерпевших, сумма ущерба составила не менее 300 млн тенге.

А житель области Абай смог обмануть людей на 60 млн тенге. Он обещал им помощь с покупкой залоговых квартир по заниженным ценам, убеждая в необходимости внесения первоначального взноса. Люди вкладывали от 2 до 13 млн тенге. Суд назначил мужчине более четырех лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2077388-karagandinka-ostalas-bez-kvartiry-i-mashiny-vstretiv-muzhchinu-v-stroyaschemsya-zhk/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.