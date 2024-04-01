Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"Избивали, вымогали имущество": студентов и бизнесменов преследовали в Карагандинской области

Опубликовано:

Задержание участников группировки
Задержание подозреваемых. Кадр из видео: youtube.com/@mvdkontent

МВД сообщило о пресечении деятельности преступной группировки в Карагандинской области. Отмечается, что потерпевшими от ее действий стали предприниматели и даже студенты, передает NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе МВД, в Карагандинской области оперативниками УБОП и прокуратурой была пресечена деятельность преступной группировки. Также установлена ее причастность к 12 преступлениям. Отмечается, что потерпевшими являются работники АО, индивидуальные предприниматели и даже студенты вузов.

"Подозреваемые, преследуя корыстный умысел, совершали преступления, дерзко нарушая общественный порядок, избивали, вымогали имущество и отбирали деньги", – сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

По информации МВД, задержаны 25 предполагаемых членов группировки, из них 10 наиболее активных арестованы.

Кроме того, в ходе обысков изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, религиозная литература и крупная сумма денег. В настоящее время проверяется их причастность к другим преступлениям. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Отметим, в июне прошлого года в Семее задержали подозреваемых в вымогательстве. В МВД тогда сообщили, что свою криминальную деятельность члены группировки осуществляли под видом благотворительной помощи нуждающимся жителям путем формального создания общественного фонда.

В ноябре говорилось о задержании предполагаемых членов ОПГ – в Алматы и двух областях была проведена спецоперация.

В январе оперативники задержали две молодежные группировки в Павлодаре и Шымкенте, участники которых подозреваются в вымогательствах, грабежах, мошенничествах и незаконном лишении свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2076423-izbivali-vymogali-imuschestvo-prestupnuyu-gruppirovku-zaderzhali-v-karagandinskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.