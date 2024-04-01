"Избивали, вымогали имущество": студентов и бизнесменов преследовали в Карагандинской области

МВД сообщило о пресечении деятельности преступной группировки в Карагандинской области. Отмечается, что потерпевшими от ее действий стали предприниматели и даже студенты, передает NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе МВД, в Карагандинской области оперативниками УБОП и прокуратурой была пресечена деятельность преступной группировки. Также установлена ее причастность к 12 преступлениям. Отмечается, что потерпевшими являются работники АО, индивидуальные предприниматели и даже студенты вузов.

"Подозреваемые, преследуя корыстный умысел, совершали преступления, дерзко нарушая общественный порядок, избивали, вымогали имущество и отбирали деньги", – сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

По информации МВД, задержаны 25 предполагаемых членов группировки, из них 10 наиболее активных арестованы.

Кроме того, в ходе обысков изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, религиозная литература и крупная сумма денег. В настоящее время проверяется их причастность к другим преступлениям. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Отметим, в июне прошлого года в Семее задержали подозреваемых в вымогательстве. В МВД тогда сообщили, что свою криминальную деятельность члены группировки осуществляли под видом благотворительной помощи нуждающимся жителям путем формального создания общественного фонда.

В ноябре говорилось о задержании предполагаемых членов ОПГ – в Алматы и двух областях была проведена спецоперация.

В январе оперативники задержали две молодежные группировки в Павлодаре и Шымкенте, участники которых подозреваются в вымогательствах, грабежах, мошенничествах и незаконном лишении свободы.