Молодежные группировки задержали в двух городах Казахстана (видео)

В Павлодаре и Шымкенте задержаны две молодежные группировки, участники которых подозреваются в вымогательствах, грабежах, мошенничествах и незаконном лишении свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, задержание проходило 23 января в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в двух городах.

В орбите оперативной разработки управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Павлодарской области находилась группировка, состоявшая из пяти молодых жителей областного центра в возрасте от 18 до 23 лет.

"Подозреваемые под влиянием криминальной идеологии находили своих сверстников в учебных заведениях и общежитиях, а также в торгово-развлекательных центрах, где путем угроз и применения силы заставляли оформлять кредиты посредством онлайн-приложений, затем отбирали деньги и товары. Им вменяется совершение вымогательств, грабежей и мошенничеств. Все участники преступной группы задержаны и водворены в ИВС", - рассказал начальник управления ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.

Аналогичное задержание проводилось в Шымкенте. Там была пресечена преступная деятельность молодежной группировки, состоявшей из шести человек в возрасте до 24 лет.

"Фигуранты, представляясь сотрудниками полиции, путем угроз, избиения и незаконного лишения свободы своих жертв вымогали денежные средства в крупном размере. Все участники преступной группы задержаны и водворены в ИВС", - отметил Куандык Алпыс.

По указанным фактам проводится досудебное расследование следственными подразделениями Департаментов полиции Шымкента и Павлодарской области. В ведомстве рассказали, что задержанным лицам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

"Принимаются комплексные меры по недопущению влияния криминалитета и "воровской" идеологии среди молодых людей, в том числе несовершеннолетних. На системной основе выявляются и пресекаются факты вымогательства, групповых хулиганств и грабежей в молодежной среде", - отметили в МВД.

Осенью прошлого года сотрудники УБОП ДП Алматинской области совместно с бойцами спецназа на территории Алматинской области, города Алматы и области Жетісу задержали подозреваемых в вымогательстве. Группа состояла из семи человек в возрасте от 21 года до 46 лет. По данным полиции, подозреваемые, применив физическую силу в отношении иностранца, путем угроз вымогали у него деньги.

Также в области Жетісу полицейские задержали двух мужчин, которые подозреваются в вымогательстве нескольких миллионов тенге. Началось досудебное расследование.

Летом в Семее была проведена спецоперация по задержанию предполагаемой преступной группы вымогателей. По версии следствия, подозреваемые под предлогом финансирования благотворительного фонда требовали деньги у местной молодежи и лиц, употребляющих наркотики.