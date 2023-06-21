Предполагаемую группу вымогателей из "общественного фонда" задержали в Семее (видео)

Задержание подозреваемых. Кадр из видео: YouTube / МВД РК

В Семее была проведена спецоперация по задержанию предполагаемой преступной группы вымогателей, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"Свою криминальную деятельность члены группировки осуществляли под видом благотворительнй помощи нуждающимся жителям путем формального создания общественного фонда, который был официально зарегистрирован", – говорится в сообщении ведомства.

Также, как рассказали в полиции, фонд имеет в соцсетях свою страницу с подписчиками. При этом со дня создания на счет фонда денежные средства не поступали.

По версии следствия, подозреваемые под предлогом финансирования фонда вымогали деньги у местной молодежи и лиц, употребляющих наркотики.

"В некоторых случаях злоумышленники удерживали своих жертв в съемных квартирах до получения требуемой суммы", – добавили в полиции.

Как сообщил начальник управления ДБОП МВД РК Куандык Алпыс, стражами порядка выявлено семь фактов вымогательства.

"В ходе спецоперации проведено 19 обысковых мероприятий, изъято холодное и травматическое оружие. В полицию доставлено 18 лиц, из которых задержаны и водворены в изолятор временного содержания 8 основных участников преступной группы. Проводится досудебное расследование", – сообщил начальник управления ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025821-predpolagaemuyu-gruppu-vymogateley-iz-obschestvennogo-fonda-zaderzhali-v-semee-video/