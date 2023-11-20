Спецоперация в Алматы и двух регионах Казахстана: задержаны 7 человек (видео)
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Сотрудники УБОП ДП Алматинской области совместно с бойцами спецназа на территории Алматинской области, города Алматы и области Жетісу задержали подозреваемых в вымогательстве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
По данным информационного медиапортала ведомства, группа состояла из семи человек в возрасте от 21 года до 46 лет. Данный факт зарегистрирован по ст.194 ч.2 п.2 УК РК (Вымогательство).
Как рассказали в МВД, 11 марта на территории одного из складов Каскелена предполагаемые участники группы, применив физическую силу в отношении иностранца, путем угроз вымогали денежные средства в крупном размере. Задержанные взяты под стражу.
"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия с проверкой подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям. По результатам этих работ материалы дела будут направлены в суд для принятия окончательного процессуального решения", - сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области Дулат Кайыр.
Наказание за вымогательство в Казахстане
Согласно ст.194 УК РК:
1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
2. Вымогательство, совершенное:
1) с применением насилия;
2) группой лиц по предварительному сговору;
3) неоднократно, –
наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
3. Вымогательство, совершенное:
1) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего;
2) с целью получения имущества в крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
1) преступной группой;
2) в особо крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046645-spetsoperatsiya-v-almaty-i-dvuh-regionah-kazahstana-zaderzhany-7-chelovek-video/