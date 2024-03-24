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Эзотерика

"Погоня и стрельба. Есть жертвы": руководство ДП Акмолинской области выехало на место инцидента

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ДТП в Степногорске
Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/step_notsleep

В социальных сетях появились кадры с места аварии в Степногорске. Указывается, что произошли погоня и стрельба, есть жертвы. Ситуацию прокомментировали в ДП Акмолинской области, передает NUR.KZ.

"Авария на участке дороги СПЗ-Степногорск. На видео видна погоня за машиной и стрельба. В результате аварии есть жертвы", - говорится в подписи к видео.

На кадрах видно один разбитый и второй горящий автомобили.

"Там несколько людей, когда я подъехал, кричали. Уже все, тишина. У Audi передка нету. Троих вытащили, еще двое внутри", - рассказывает очевидец.

Случившееся прокомментировали в ДП Акмолинской области.

"На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего. На место происшествия выехало руководство ДП Акмолинской области", - пояснили в ведомстве.

По данным местного издания sinegor.kz, 23 марта при патрулировании в Степногорске стражи порядка заметили спешащий куда-то Toyota Land Cruiser 200 и попытались его остановить, однако водитель решил скрыться. Далее он совершил незначительное ДТП и, преследуемый полицией, продолжил движение в сторону поселка Заводской.

"В ходе преследования сотрудниками полиции применено табельное оружие (2 предупредительных выстрела в воздух и 4 - по колесам автотранспорта), но это не помогло", - пишет издание.

В результате на 4 км автодороги Степногорск-Заводской водитель Toyota Land Cruiser допустил лобовое столкновение с Audi. Водитель последней и двое его пассажиров скончались на месте, а водителя Toyota Land Cruiser направили на медицинское обследование.

Напомним, в начале января в области Абай стражам порядка пришлось догонять водителя, который выехал на трассу, несмотря на запрет. Кадры с погоней и задержанием были сняты на видеорегистратор полицейского. За подобное деяние мужчине грозили штраф в размере 30 МРП либо арест на срок до 15 суток.

В Шымкенте полицейские устроили ночную погоню за несовершеннолетним, который не подчинился законным требованиям и пытался скрыться. Правоохранители вызвали подкрепление и продолжили преследовать водителя, который своим опасным вождением провоцировал ДТП. Транспорт удалось задержать по проспекту Тауке хана, за рулем был 17-летний парень. В его отношении составили протоколы по четырем статьям КоАП РК. Авто увезли на штрафстоянку, а собранные материалы направили в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2072673-pogonya-i-strelba-est-zhertvy-rukovodstvo-dp-akmolinskoy-oblasti-vyehalo-na-mesto-intsidenta/

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