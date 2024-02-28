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Стрельба произошла в Шымкенте (видео)

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Полицейские на месте происшествия в Шымкенте
Место происшествия. Кадр из видео: otyrar.kz

На одной из улиц Шымкента накануне вечером прозвучали выстрелы. Один человек госпитализирован, подозреваемый уже установлен. Об этом сообщили в ДП города, передает Оtyrar.kz.

Стрельба произошла 27 февраля около 22.00 часов возле бани по улице Жибек жолы. На место происшествия прибыли полицейские и скорая помощь. Здесь были найдены гильзы, предварительно, от травматического пистолета.

По словам очевидцев, после конфликта молодой человек выстрелил в своего оппонента, его госпитализировали.

Стражи порядка установили подозреваемого.

"По данному факту Аль-Фарабийским РУП возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит", - сообщили в ДП Шымкента.

Напомним, 12 февраля в Алматы произошла стрельба в овощной лавке. Видео с камер наблюдения магазина появилось в Сети. На кадрах можно было заметить человека с винтовкой.

Также, судя по записи, один из мужчин был ранен в руку. В ДП Алматы пояснили, что по факту хулиганства было заведено уголовное дело. Однако позже его переквалифицировали на покушение на убийство.

А за неделю до этого в Алматы мужчина два раза выстрелил в девушку. Как выяснилось, это было заказное преступление. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063464-strelba-proizoshla-v-shymkente-video/

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