Студент вуза умер после потасовки близ общежития в Алматы

Студент одного из вузов в Алматы скончался после драки недалеко от общежития в Алматы. Подозреваемого водворили в ИВС, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на городской ДП.

В Telegram-канале CMN.KZ сегодня днем сообщалось, что недалеко от общежития одного из вузов в Алматы произошла драка, в которой одного из студентов ранили ножом. Его доставили в больницу, где он умер не приходя в сознание.

Корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Алматы подтвердили факт смерти молодого человека.

"По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Обстоятельства устанавливаются", – рассказал замглавы ДП города Рустам Шарибаев.

Добавим, в начале января в Актобе произошла групповая драка, в результате которой от ножевых ранений скончались двое 17-летних парней. Подозреваемые были задержаны.

Позже в социальных сетях распространилось видео массовой драки в Семее. В полиции области Абай сообщили, что все участники задержаны. При этом погибших не было.

В конце января в групповой драке в Атырауской области погиб подросток.