Подросток погиб в групповой драке в Атырауской области

В результате групповой драки, которая произошла в Кульсары, погиб подросток 2006 года рождения. Задержаны двое подозреваемых, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Атырауской области.

Инцидент, по данным пресс-службы департамента полиции региона, произошел 19 января.

"Около 03:05 в городе Кульсары произошла групповая драка. В результате оперативно-розыскных мероприятий все лица, допустившие правонарушения, были доставлены в отдел полиции.

3 человека были доставлены в больницу с различными телесными повреждениями. Подросток 2006 года рождения скончался в реанимации", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что подозреваемые 2000 и 2007 годов рождения арестованы.

В настоящее время начато досудебное расследование по данному факту, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее мы писали о том, что в Атырау произошла драка между двумя мужчинами, один из которых погиб в результате полученных травм.

Также в Департаменте полиции области Абай дали комментарий по видео с массовой дракой, произошедшей в Семее. По сообщению стражей порядка, все участники установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания, а погибших в результате конфликта нет.

Мы писали о том, что на видео попала драка девушек в ночном клубе Кокшетау. В больницу госпитализировали одну из ее участниц. По факту хулиганства полицейские начали досудебное производство.