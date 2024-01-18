Драка девушек в ночном клубе Кокшетау попала на видео

Полицейские Акмолинской области расследуют дело о женской драке, которая произошла в ночном клубе, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД РК.

Информацию о произошедшем в полицию сообщили медики после того, как в больницу доставлена 27-летняя девушка с различными травмами.

На место событий прибыли полицейские - они выяснили, что травмы были получены в результате драки в одном из клубов города.

Стражи порядка установили, что одна из девушек, танцуя, по неосторожности толкнула другую. Слово за слово, дошло до нецензурной брани и драки.

По факту хулиганства полицейские начали досудебное производство.

Также была установлена 31-летняя женщина, причастность которой к данному инциденту проверяется.

Кроме того, полицейские опубликовали кадры с места событий.

Согласно статье 293 УК РК, хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.