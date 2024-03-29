Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Продала детей в рассрочку: мать близнецов осудили в Кызылординской области

Опубликовано:

Новорожденные дети
Близнецы. Иллюстративное фото: Nina Schoening/Getty Images

Мать продала своих новорожденных детей за полмиллиона тенге в Кызылординской области - женщину осудили, также были осуждены супруги, купившие детей, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Согласно материалам дела, жительница Аральского района забеременела и ждала близнецов, однако решила продать своих детей, чтобы получить прибыль.

Она предложила купить близнецов знакомой супружеской паре - стороны договорились.

Сообщается, что с января по апрель 2023 года супруги, которые также оказались на скамье подсудимых, передали беременной жительнице Аральского района 60 тыс. тенге с помощью мобильных переводов.

21 апреля женщина родила близнецов, после передала их супружеской паре и получила еще 200 тыс. тенге.

"Далее супруги перечислили подсудимой еще 252 тыс. тенге и 34 тыс. тенге отдельно, согласившись оплатить согласованные средства в рассрочку. Таким образом, подсудимая  получила от супругов на общую сумму 546 тыс. тенге", - говорится в сообщении суда.

После стороны обратились к нотариусу, где биологическая мать дала согласие на усыновление и последующую опеку над детьми-близнецами.

В отношении фигурантов дела вынесли приговор. Мать близнецов осудили на 8 лет лишения свободы, а супружескую пару - на 2 года лишения свободы.

Отметим, на днях в Атырауской области суд вынес приговор пятерым казахстанцам, оказавшимся на скамье подсудимых по делу о торговле детьми.

В прошлом году в Таразе выявили факт торговли новорожденными детьми. Подозреваемыми оказались два медицинских работника городской больницы, их задержали.

Похожий случай произошел и в Алматы. Родители пытались продать своего новорожденного малыша за 2 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2075733-prodala-detey-v-rassrochku-mat-bliznetsov-osudili-v-kyzylordinskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.