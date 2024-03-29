Продала детей в рассрочку: мать близнецов осудили в Кызылординской области

Мать продала своих новорожденных детей за полмиллиона тенге в Кызылординской области - женщину осудили, также были осуждены супруги, купившие детей, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Согласно материалам дела, жительница Аральского района забеременела и ждала близнецов, однако решила продать своих детей, чтобы получить прибыль.

Она предложила купить близнецов знакомой супружеской паре - стороны договорились.

Сообщается, что с января по апрель 2023 года супруги, которые также оказались на скамье подсудимых, передали беременной жительнице Аральского района 60 тыс. тенге с помощью мобильных переводов.

21 апреля женщина родила близнецов, после передала их супружеской паре и получила еще 200 тыс. тенге.

"Далее супруги перечислили подсудимой еще 252 тыс. тенге и 34 тыс. тенге отдельно, согласившись оплатить согласованные средства в рассрочку. Таким образом, подсудимая получила от супругов на общую сумму 546 тыс. тенге", - говорится в сообщении суда.

После стороны обратились к нотариусу, где биологическая мать дала согласие на усыновление и последующую опеку над детьми-близнецами.

В отношении фигурантов дела вынесли приговор. Мать близнецов осудили на 8 лет лишения свободы, а супружескую пару - на 2 года лишения свободы.

Отметим, на днях в Атырауской области суд вынес приговор пятерым казахстанцам, оказавшимся на скамье подсудимых по делу о торговле детьми.

В прошлом году в Таразе выявили факт торговли новорожденными детьми. Подозреваемыми оказались два медицинских работника городской больницы, их задержали.

Похожий случай произошел и в Алматы. Родители пытались продать своего новорожденного малыша за 2 млн тенге.