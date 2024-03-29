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Эзотерика

Жительница Тараза оказалась в больших долгах из-за младшего брата

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Плачущая женщина у окна
Женщина плачет. Иллюстративное фото: Kayoko Hayashi / Getty Images

Жительница Тараза обнаружила у себя кредиты на 1,7 млн тенге. Подозреваемым стал ее младший брат, он признал свою вину, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию Тараза с заявлением обратилась местная жительница. Она думала, что стала жертвой интернет-мошенников, так как на ней были кредиты, которые она не брала.

"В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что в течение нескольких месяцев братишка женщины, установив на свой телефон мобильное приложение банка старшей сестры, оформил на нее три денежных кредита на общую сумму 1 782 480 тенге", - рассказали в ДП Жамбылской области.

Потерпевшая узнала о наличии кредитов, когда было произведено удержание денежных средств из ее пенсии в счет оплаты ежемесячного платежа.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемый признал вину. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что жительница Семея одолжила свой телефон девушке для совершения срочного звонка. В это время на нее оформили кредит на 600 тыс. тенге. Подозреваемую в мошенничестве задержали.

В прошлом году 16-летнего жителя Петропавловска заподозрили в том, что он втайне от матери взял на ее имя кредит на сумму более 1 млн тенге. Подросток попросил родительницу сделать несколько фото и видео на сайте, чтобы якобы получить скидку.

Казахстанцам предложили подключать сервис "Стоп-кредит", чтобы защититься от действий мошенников, которые обманом оформляют кредиты. После подключения услуги банки не смогут получить доступ к кредитному отчету клиента и, соответственно, оформить заем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2075472-zhitelnitsa-taraza-okazalas-v-bolshih-dolgah-iz-za-mladshego-brata/

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