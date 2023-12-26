Фото и видео на сайте по просьбе сына обошлись жительнице СКО в миллион тенге

16-летнего жителя Петропавловска подозревают в том, что он втайне от матери взял на ее имя кредит на сумму более 1 млн тенге. Он попросил родительницу сделать несколько фото и видео на сайте, якобы чтобы получить скидку. Скоро дело о мошенничестве рассмотрит суд, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в городское управление полиции обратилась жительница Петропавловска. В январе она стала получать уведомления о необходимости выплаты по крупному кредиту, о котором ничего не знала.

"Предположений о том, кто мог оформить кредит на нее, у женщины не было. Вопросы оперативников навели ее на воспоминание о том, как в декабре прошлого года 16-летний сын обратился к ней с просьбой зарегистрироваться на каком-то сайте. Там якобы можно было скачать ответы на экзаменационные вопросы.

Со слов подростка, при регистрации двух человек сайт обещал скидку. По просьбе сына женщина прошла процедуру регистрации, которая включала в себя фото- и видеоверификацию личности. Введенная в заблуждение женщина выполнила все требования: посмотреть влево, вправо и другие", — отметили в полиции.

В полиции напоминают: с тех пор, как финансовые организации усложнили процедуру дистанционного оформления кредитов, злоумышленники стали искать способы воспользоваться биометрическими данными других людей. Следует с осторожностью относиться к просьбам сфотографировать вас.

"Как выяснилось, процедура верификации проходила на ресурсе одной из финансовых организаций, где на имя потерпевшей был оформлен кредит в размере 1 млн 180 тысяч тенге. Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч.2 ст.190 УК РК “Мошенничество”. В настоящее время следствие находится в завершающей стадии, материалы дела готовятся для передачи в суд", — рассказал начальник управления криминальной полиции ДП СКО Иван Терзиди.

Отметим, что согласно ч.2 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (13 800 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В прошлом месяце сообщалось, сколько кредитов оформили мошенники на казахстанцев. Многие сталкивались с аферистами, которые различными способами пытаются узнать конфиденциальные данные или обманом оформить на свою жертву кредит.

Из-за участившихся случаев мошенничества казахстанцам дали возможность установить запрет на оформление кредитов и микрозаймов на свое имя.