Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Фото и видео на сайте по просьбе сына обошлись жительнице СКО в миллион тенге

Опубликовано:

Женщина держит в руках телефон
Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

16-летнего жителя Петропавловска подозревают в том, что он втайне от матери взял на ее имя кредит на сумму более 1 млн тенге. Он попросил родительницу сделать несколько фото и видео на сайте, якобы чтобы получить скидку. Скоро дело о мошенничестве рассмотрит суд, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в городское управление полиции обратилась жительница Петропавловска. В январе она стала получать уведомления о необходимости выплаты по крупному кредиту, о котором ничего не знала.

"Предположений о том, кто мог оформить кредит на нее, у женщины не было. Вопросы оперативников навели ее на воспоминание о том, как в декабре прошлого года 16-летний сын обратился к ней с просьбой зарегистрироваться на каком-то сайте. Там якобы можно было скачать ответы на экзаменационные вопросы.

Со слов подростка, при регистрации двух человек сайт обещал скидку. По просьбе сына женщина прошла процедуру регистрации, которая включала в себя фото- и видеоверификацию личности. Введенная в заблуждение женщина выполнила все требования: посмотреть влево, вправо и другие", — отметили в полиции.

В полиции напоминают: с тех пор, как финансовые организации усложнили процедуру дистанционного оформления кредитов, злоумышленники стали искать способы воспользоваться биометрическими данными других людей. Следует с осторожностью относиться к просьбам сфотографировать вас.

"Как выяснилось, процедура верификации проходила на ресурсе одной из финансовых организаций, где на имя потерпевшей был оформлен кредит в размере 1 млн 180 тысяч тенге. Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч.2 ст.190 УК РК “Мошенничество”. В настоящее время следствие находится в завершающей стадии, материалы дела готовятся для передачи в суд", — рассказал начальник управления криминальной полиции ДП СКО Иван Терзиди.

Отметим, что согласно ч.2 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (13 800 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

В прошлом месяце сообщалось, сколько кредитов оформили мошенники на казахстанцев. Многие сталкивались с аферистами, которые различными способами пытаются узнать конфиденциальные данные или обманом оформить на свою жертву кредит.

Из-за участившихся случаев мошенничества казахстанцам дали возможность установить запрет на оформление кредитов и микрозаймов на свое имя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2052655-foto-i-video-na-sayte-po-prosbe-syna-oboshlis-zhitelnitse-sko-v-million-tenge/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.