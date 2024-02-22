Семейчанка дала свой телефон девушке и оказалась должна 600 тыс. тенге

Жительница Семея одолжила свой телефон для звонка. В это время на нее оформили кредит на 600 тыс. тенге. Подозреваемую в мошенничестве задержала полиция, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, в Семее в полицию обратилась 54-летняя женщина.

По словам потерпевшей, она находилась в одном из банных комплексов, и там девушка попросила воспользоваться ее телефоном для совершения срочного звонка.

"Малознакомая девушка попросила у потерпевшей телефон, чтобы позвонить, однако в этот момент, используя мобильное приложение банка, оформила на последнюю кредит", - отметили в ДП области Абай.

Сумма кредита составила 600 тыс. тенге.

"За короткий промежуток времени подозреваемая через интернет-приложение оформила на ее имя кредит на смартфон и после одобрения займа перевела сумму на свой счет", - рассказали подробности в ведомстве.

Оперативниками была доставлена в отдел полиции ранее несудимая 28-летняя жительница Семея, которая дала признательные показания. Сообщается, что похищенное она потратила на свои нужды.

По факту мошенничества в отношении девушки начато досудебное расследование.

Добавим, что согласно ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ранее 16-летний житель Петропавловска стал подозреваемым в деле о мошенничестве. Его обвинили в том, что он втайне от матери взял на ее имя кредит на сумму более 1 млн тенге. Сын попросил женщину сделать несколько фото и видео на сайте, чтобы якобы получить скидку на обучение.