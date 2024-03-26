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Очередное видео с лицом Токаева создали мошенники

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: пресс-служба президента РК

В Facebook появилось видео, в котором якобы президент Касым-Жомарт Токаев рассказывает о запуске новой инвестиционной платформы - эксперты StopFake выяснили, что ролик фейковый, передает NUR.KZ.

В опубликованном видео рассказывается, будто бы десятки граждан уже смогли приобрести автомобили и жилье всего за несколько месяцев.

Фактчекеры предупредили, что видео является фейком - чтобы создать видео, мошенники наложили на реальное выступление главы государства фальшивую озвучку.

Подчеркивается, что на официальном сайте Акорды не было никаких сообщений о запуске подобной программы.

"Преступники предлагают перейти на неизвестный сайт и заполнить на нем заявку. Ни в коем случае нельзя этого делать. Вы дадите мошенникам доступ к личным данным и потеряете свои сбережения", - призвали казахстанцев эксперты.

Это не первый случай создания подобных фейков.

Напомним, в конце октября в Сети распространилось сгенерированное нейросетью видео с Токаевым.

Тогда в ролике рассказывалось о разработке новой инвестиционной платформы, которая якобы была создана совместно с Илоном Маском, и должна была позволить казахстанцам зарабатывать от 5 тыс. долларов.

При этом в конце сентября в Сети появилась реклама с фейковым интервью бывшего премьер-министра Алихана Смаилова. В тексте читателям от лица Смаилова советовали использовать определенную платформу для инвестирования средств в криптовалюту.

В ноябре 2023 года в соцсетях вновь появилась реклама, в которой якобы от лица президента рассказывается о новом финпроекте. Фактчекеры предупреждали, что это созданный мошенниками фейк.

Отметим, в конце февраля этого года эксперты рассказали, какие виды мошенничества актуальны в 2024 году в Казахстане. Отметим, что особое внимание было уделено новым видам мошенничества с использованием ИИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2073522-novaya-investitsionnaya-platforma-feykovyy-rolik-s-tokaevym-rassylayut-kazahstantsy/

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