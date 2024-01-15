Наркотики почти на 30 млн тенге нашли полицейские у 23-летнего парня в ВКО (видео)

Стражи порядка задержали 23-летнего жителя ВКО, который подозревается в распространении наркотиков. У него изъяли более полукилограмма "синтетики", передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе обыска у 23-летнего восточноказахстанца изъято психотропное вещество α-PVP весом 547,48 граммов, что составляет более полутора тысячи разовых доз. Такой вес наркотика стоил бы на черном рынке порядка 27 млн тенге.

"Установлено, что молодой человек нигде не работал, основной доход приносила доставка запрещенных веществ. Закладчик в целях конспирации распространял наркотики через канал в мессенджере, где обе стороны остаются в тени.

В качестве доказательств к материалам досудебной проверки приобщен смартфон подозреваемого с фотографиями тайников с "синтетикой" и перепиской о производимых закладках", – говорится в сообщении.

По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта, пересылки либо сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК.

Подозреваемый с санкции суда арестован, ему грозит лишение свободы от 10 до 15 лет.

Отметим, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", – говорится в тексте УК РК.