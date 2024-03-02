"Продавал наркотики через даркнет": россиянина задержали в Астане

В Астане задержали гражданина России, который находился в международном розыске второй год. На родине его подозревают в производстве наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции.

Полицейские в Астане задержали 31-летнего россиянина, находящегося в международном розыске с октября 2022 года. Его подозревают в производстве наркотических средств в особо крупном размере, а также их сбыте с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (по статье 228 УК РФ).

"С конца 2019 года мужчина на интернет-площадке крупнейшего российского даркнет-рынка создал магазин по продаже наркотических средств под именем Mr. Sanders. Наркотики сбывал путем распространения через "тайники-закладки", – рассказали в ДП Астаны.

Также сообщается о массовом производстве мефедрона в квартирах на территории Омской области.

"Описание местонахождения "тайников-закладок" наркодилер загружал на витрину созданного им магазина по продаже наркотических средств. Покупатели "синтетики" осуществляли оплату посредством перевода на счет Hydra, которые затем автоматически переводились на кошелек биржи криптовалют, принадлежащий магазину Mr. Sanders", – гласит сообщение.

Обвиняемый водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об экстрадиции.

На официальном сайте Генпрокуратуры РФ говорится, статья 228 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Согласно части 1 данной статьи, самое мягкое наказание, которое предусмотрено за совершение данного преступления: