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Командира роты патрульной полиции задержали в Шымкенте

Опубликовано:

Пачка денег и наручники
Наручники и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Шымкенте командира роты патрульной полиции задержали по подозрению в вымогательстве и получении взятки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

"По заявлениям жителей города о факте вымогательства и получении взятки через посредников в отношении командира роты патрульной полиции города Шымкент Управлением собственной безопасности Департамента полиции Шымкента возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Instagram.

По результатам собранных материалов подозреваемый задержан и водворен в ИВС.

Отмечается, что руководство Департамента полиции Шымкента строго реагирует на любые проявления злоупотребления законом и нарушения присяги.

Ранее сообщалось о том, что в Петропавловске по подозрению в получении взяток и организации незаконной миграции задержали бывшего полицейского.

В начале марта также сообщалось о том, что в Алматинской области задержан начальник колонии - его подозревают в коррупционном преступлении.

В октябре прошлого года по подозрению в получении взятки был задержан полицейский в Уральске. Однако, сумму взятки и статью в ведомстве оглашать не стали.

Также, один из самых громких задержаний в структуре правоохранительных органов за последнее время - дело начальника управления полиции Талдыкоргана, которого подозревают в изнасиловании.

Согласно статье 194 УК РК, вымогательство - это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Оно наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Вымогательство, совершенное:

  • с применением насилия;
  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно, -

наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Наказание за взятку в Казахстане

Согласно статье 366 УК РК:

1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство -

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

1-1. То же деяние, совершенное сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, – наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

2. Деяния, предусмотренные частями первой и 1-1 настоящей статьи, совершенные в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) – наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1 или второй, если они совершены: 

  1. путем вымогательства; 
  2. группой лиц по предварительному сговору; 
  3. в крупном размере; 
  4. неоднократно, -

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1, второй или третьей, если они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2071851-komandira-roty-patrulnoy-politsii-zaderzhali-v-shymkente/

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