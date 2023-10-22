Полицейского задержали и водворили в ИВС в Уральске

В Уральске вчера задержали сотрудника полиции и водворили его в изолятор временного содержания. Стража порядка якобы подозревают в получении взятки, передает портал "Мой город".

Как пишет портал, в мессенджерах появилась информация, что 21 октября в 14:00 был задержан полицейский Уральска.

"Сотрудники управления собственной безопасности ДП ЗКО задержали участкового инспектора ОМПС УП Уральска Асылана Булаткалиева. Сообщение сопровождается фотографией момента задержания", – говорится в материале.

В пресс-службе ДП региона подтвердили порталу задержание сотрудника, а также сообщили, что его поместили в изолятор временного содержания.

Однако отмечается, что сумму взятки и статью, по которой ведется досудебное расследование, в ведомстве обещали уточнить позже.

Напомним, заместителя начальника Мугалжарского районного отдела полиции Сагинжана Бекбаева осудили в Актюбинской области. Его обвиняли в покушении на мошенничество.

В Актюбинской области участковый инспектор перевернулся на служебном авто и скрылся с места аварии. Суд оштрафовал сотрудника полиции.