Экс-полицейского задержали по подозрению во взятках и организации незаконной миграции в СКО

В Петропавловске по подозрению в получении взяток и организации незаконной миграции задержали бывшего полицейского, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.

Накануне в мессенджерах распространился рапорт о водворении в изолятор временного содержания капитана полиции, инспектора отделения миграционной службы управления полиции Петропавловска. Согласно рапорту, его задержали по п.2, 4 ч.3 ст.366 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, неоднократно) и ч.2 ст.394 УК РК (организация незаконной миграции, совершенная лицом с использованием своих служебных полномочий или группой лиц по предварительному сговору).

В пресс-службе областного департамента полиции данную информацию подтвердили.

"Департаментом КНБ совместно с Управлением собственной безопасности ДП СКО задержан и водворен в изолятор временного содержания бывший сотрудник городской полиции по подозрению в получении взятки и организации незаконной миграции", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

На вопросы журналистов, когда полицейский был уволен и кто именно незаконно мигрировал с его помощью, в полиции не ответили.

Отметим, что по п.2, 4 ч.3 ст.366 УК РК получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство, совершенные группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, - наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Согласно ч.2 ст.394 УК РК организация незаконной миграции путем предоставления транспортных средств либо поддельных документов, либо жилого или иного помещения, а также оказания гражданам, иностранцам и лицам без гражданства иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории Республики Казахстан, совершенное лицом с использованием своих служебных полномочий или группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, с конфискацией имущества или без таковой.