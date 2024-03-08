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Начальника колонии задержали в Алматинской области

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Полицейский закрывает решетчатую дверь
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Алматинской области задержан начальник колонии - его подозревают в коррупционном преступлении. Информацию о задержании корреспонденту NUR.KZ подтвердили в КУИС.

Как сообщили нашему корреспонденту в Комитете уголовно-исполнительно системы МВД РК, начальник учреждения № 57 Департамента УИС по городу Алматы, Алматинской области и области Жетiсу был задержан вчера, 7 марта. Его подозревают в получении взятки.

"В настоящий момент подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Иные подробности не подлежат разглашению в интересах следствия", - говорится в сообщении комитета.

Наказание за взятку в Казахстане

Согласно статье 366 УК РК:

1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство –

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

1-1. То же деяние, совершенное сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, – 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

2. Деяния, предусмотренные частями первой и 1-1 настоящей статьи, совершенные в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) –

наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1 или второй, если они совершены: 

  1. путем вымогательства; 
  2. группой лиц по предварительному сговору; 
  3. в крупном размере; 
  4. неоднократно, –

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1, второй или третьей, если они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере, –

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2065233-nachalnika-kolonii-zaderzhali-v-almatinskoy-oblasti/

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