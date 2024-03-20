Чиновник дискредитировал себя из-за истории с квартирами в ВКО

Пять жителей города Алтай остались без незаконно приватизированных квартир на сумму 19 млн тенге. Недвижимость возвращена государству, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру ВКО.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура района Алтай провела проверку в ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" на предмет соблюдения жилищного законодательства.

Были выявлены факты незаконной приватизации квартир из государственного жилищного фонда людьми, имеющими собственное жилье, а также теми, у кого предусмотренные законом сроки для получения жилья из госжилфонда еще не наступили.

"Всего таким образом установлены пять жителей города Алтай, незаконно приватизировавших квартиры оценочной стоимостью свыше 19 млн тенге", - отметили в ведомстве.

По акту прокурорского надзора все жилища были возвращены в собственность государства. Руководителя отдела ЖКХ привлекли к дисциплинарной ответственности по дискредитирующим основаниям.

"Возвращенные в собственность государства квартиры будут предоставлены нуждающимся в установленном законом порядке", - подчеркнули в прокуратуре.

А в Актобе жители одной из многоэтажек узнали, что у недвижимости другой хозяин, а заключенные ранее договоры купли-продажи - просто фикция. Больше 10 горожан еще три года назад купили квартиры в самом высоком доме в городе у некой женщиной из Алматы. Люди жили спокойно, пока не объявился настоящий собственник квартир.

Недавно стало известно, на сколько выросли цены на квартиры за последние годы в Казахстане. Так, за три года квартиры на вторичном рынке жилья в Казахстане подорожали в среднем на 40%. Как отмечают эксперты, главная причина сильного роста - стимуляция спроса.

Также специалисты из нескольких регионов Казахстана озвучили прогнозы по стоимости жилья после старта льготной ипотечной программы "9-20-25". Хотя принять в ней участие могут далеко не все казахстанцы, риелторы уверены, что она повлияет на цены.