45 тыс. долларов нашли у казахстанца при выезде за границу

На границе у двух казахстанцев обнаружили несколько тысяч незадекларированных долларов США, которые они хотели вывезти из страны, передает NUR.KZ со ссылкой на КГД МФ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Комитета государственных доходов МФ РК, 16 и 18 марта на таможенном посту "МЦПС Хоргос" в области Жетісу при вывозе из Казахстана у двух граждан страны обнаружили незадекларированные денежные средства.

"У одного гражданина нашли 45 тыс. долларов США, а у второго - 2,6 млн тенге и 5 тыс. долларов США", - рассказали в ведомстве.

Здесь напомнили, что согласно пп.7 п.1 ст.343 Таможенного кодекса РК таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную 10 тыс. долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

"По всем фактам составлены административные материалы с привлечением к административной ответственности", - ответили в КГД.

Кроме того, 18 марта при проведении таможенного контроля автотранспортных средств, перевозящих багаж посетителей МЦПС "Хоргос", в багаже трех казахстанцев обнаружили табачные изделия.

Согласно установленным нормам одному человеку разрешается провозить только 200 сигарет или один блок сигарет.

"В настоящее время контрабандный товар помещен на склад временного хранения, проводится подсчет. По результатам будут приняты меры, предусмотренные административным законодательством", - сообщили в Комитете.

Отметим, что с марта 2022 года в Казахстане действовали ограничения по вывозу иностранной валюты и золотых слитков из страны, согласно указу президента РК "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан".

1 марта Токаев подписал указ, который отменил запрет на вывоз из страны валюты стран-участниц ЕАЭС, а также инвестиционных монет из золота и серебра. Что касается долларов, евро и других валют иностранных государств, которые не входят в ЕАЭС, то к ним ограничения сохранились.

В феврале в аэропорту Астаны была пресечена попытка незаконного вывоза свыше 98 тыс. евро иностранцем. Гражданина Италии, вылетающего в Стамбул, задержали на таможенном посту.

Похожий случай произошел и в Атырау. Там сотрудники аэропорта нашли у иностранца 100 тыс. долларов. Гражданин Грузии пытался вывезти деньги на родину.