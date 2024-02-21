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30 лет независимости Казахстана

Иностранец пытался незаконно вывезти из Казахстана почти 100 тыс. евро (фото)

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Изъятые деньги
Изъятые деньги. Фото: КГД МФ РК

В аэропорту Астаны пресечена попытка незаконного вывоза свыше 98 тыс. евро иностранцем - он был задержан на таможенном посту, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КГД.

Как сообщили в комитете, 19 февраля текущего года в ходе осуществления таможенного контроля пассажиров международного авиарейса Астана - Стамбул при попытке незаконного вывоза денежных средств на общую сумму 98 тыс. евро (около 48 млн тенге) был задержан гражданин Италии.

Собранные по данному факту материалы были переданы в столичный ДЭР для рассмотрения вопроса уголовной ответственности.

Изъятые деньги
Изъятые деньги. Фото: КГД МФ РК

"Согласно указу президента Республики Казахстан запрещен вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США, за нарушение вышеуказанной нормы предусмотрена административная либо уголовная ответственность в зависимости от суммы", - напомнили в ведомстве.

Напомним, похожий случай на днях произошел в Атырау. Там сотрудники аэропорта нашли у иностранца 100 тыс. долларов. Гражданин Грузии пытался вывезти деньги на родину.

Мужчина обманул сотрудников таможенного поста "Ауежай-Атырау", так как уведомил о том, что в его ручной клади имеется только 10 тыс. долларов.

Однако в ходе проведении таможенного контроля с сотрудниками департамента пограничной службы и департамента экономических расследований в чемодане гражданина Грузии были обнаружены еще 90 тыс. долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062197-inostranets-pytalsya-vyvezti-iz-kazahstana-bolee-98-tys-evro-foto/

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