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Золотые монеты и валюту стран ЕАЭС разрешили вывозить из Казахстана

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Деньги. Купюры.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Президент Казахстана подписал указ, который отменяет запрет на вывоз из страны валюты стран-участниц ЕАЭС, а также инвестиционных монет из золота и серебра. Подробнее читайте на NUR.KZ.

В марте 2022 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев издал указ, который запрещает вывозить из страны иностранную валюту, а также золотые слитки и инвестиционные монеты из золота и серебра. Сделано это было для обеспечения финансовой стабильности страны.

Ранее был подготовлен проект, который должен был смягчить эти ограничения, а теперь же издан новый указ, который отменяет часть запретов. Ознакомиться с ним можно на сайте Информационно-правовой системы нормативных правовых актов РК "Әділет".

Так, теперь за пределы страны можно вывезти инвестиционные монеты из золота Altyn Barys и из серебра Kúmis Barys, при этом на слитки аффинированного золота по 5, 10, 20, 50 и 100 граммов по-прежнему распространяется запрет.

Также банкам второго уровня (БВУ) разрешили вывозить наличную валюту стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), то есть, российские и белорусские рубли, армянские драмы и кыргызские сомы.

Что касается долларов, евро и других валют иностранных государств, которые не входят в ЕАЭС, то к ним ограничения сохранятся.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2063948-zolotye-monety-i-valyutu-stran-eaes-razreshili-vyvozit-iz-kazahstana/

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