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КНБ пресек канал незаконной миграции

Опубликовано:

Миграция людей
Люди. Иллюстративное фото: AndreyPopov/Getty Images

Комитет национальной безопасности РК в своем официальном Telegram-канале сегодня заявил, что в Атырауской области был пресечен канал незаконной миграции. Начато расследование.

По информации ведомства, 17 июля ДКНБ по Атырауской области начато досудебное расследование по части 2 статьи 394 УК РК (Организация незаконной миграции).

"Проведен ряд необходимых следственных действий, направленных на обеспечение всесторонности, полноты и объективности по уголовному делу.

Указанные действия не влекут вмешательство в коммерческую и иную деятельность организаций. Какие-либо лица не задерживались", - отметили в КНБ РК.

Иную информацию в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК в ведомстве не разглашают.

Наказание за организацию незаконной миграции

Согласно ст.394 УК РК:

1. Организация незаконной миграции путем предоставления транспортных средств либо поддельных документов, либо жилого или иного помещения, а также оказания гражданам, иностранцам и лицам без гражданства иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории Республики Казахстан –

наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своих служебных полномочий или группой лиц по предварительному сговору, – 

наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, с конфискацией имущества или без таковой. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное преступной группой, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029366-knb-presek-kanal-nezakonnoy-migratsii/

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