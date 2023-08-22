КНБ задержал иностранца в Костанайской области

Забор на границе. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Костанайской области пресекли канал незаконной миграции четырех граждан стран Южной Азии. В настоящее время по данному факту проводится расследование, передает официальный Telegram-канал КНБ РК.

Как рассказали в ведомстве, 13 августа военнослужащими Департамента Пограничной службы КНБ по Костанайской области совместно с сотрудниками департаментов КНБ и полиции региона задержан иностранец, подозреваемый в организации незаконной миграции четырех граждан стран Южной Азии.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.1 ст.394 УК РК.

В КНБ добавили, что с начала 2023 года на территории Костанайской области задержаны 32 иностранца.

Добавим, что согласно ч.1 ст.394 УК РК организация незаконной миграции путем предоставления транспортных средств либо поддельных документов, либо жилого или иного помещения, а также оказания гражданам, иностранцам и лицам без гражданства иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории Республики Казахстан наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей (до 6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033446-knb-zaderzhal-inostrantsa-v-kostanayskoy-oblasti/