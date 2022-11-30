МВД и КНБ провели спецоперацию на границе с Узбекистаном (фото)

Задержание подозреваемых. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

МВД совместно с КНБ провели масштабную спецоперацию по задержанию группы лиц, подозреваемых в контрабанде и организации незаконной миграции, сообщает официальный новостной Telegram-канал МВД.

По информации правоохранительных органов, задержанные вели криминальную деятельность на таможенном посту "Казыгурт" в Туркестанской области на границе с Узбекистаном.

"Указанные лица, используя коррупционные связи на таможенном посту, под видом оказания брокерских услуг на системной основе осуществляли незаконный ввоз товаров по поддельным документам.

За беспрепятственный въезд и выезд одной грузовой автомашины взимали плату до 200 тыс. тенге в зависимости от перевозимого груза, что в последующем влияло на рост себестоимости товара. В сутки через таможенный пост проезжало до 150 автомашин", — рассказали в МВД.

Кроме того, по данным ведомства, задержанные оказывали криминальное покровительство по незаконному пересечению государственной границы гражданам соседней страны. Оперативники выявили и задокументировали всю криминальную схему.

"Одновременно проведены обыски, в ходе которых изъяты крупная сумма денег, огнестрельное и холодное оружие, записи учета "черной кассы", паспорта иностранных граждан, специальные технические средства", — добавили в правоохранительных органах.

Сейчас в отношении задержанных ведется досудебное расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1999489-mvd-i-knb-proveli-spetsoperatsiyu-na-granitse-s-uzbekistanom/