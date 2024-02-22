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Сомнения помогли жителю ВКО уберечь свои сбережения (видео)

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Мужчина выразил благодарность полицейским
Мужчина в полиции. Кадр из видео: ДП ВКО

Житель Усть-Каменогорска чуть не лишился своих денег, ответив на телефонный звонок. Неизвестные пытались выманить у него реквизиты банковской карты, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ВКО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчине поступил звонок якобы от сотрудника банка.

"На том конце провода сообщили, что на его имя выставлен счет в размере 3 млн тенге, для оплаты попросили назвать реквизиты банковской карты.

Горожанин уже был готов выполнить требования мошенника, однако в последний момент он засомневался и обратился к своему участковому инспектору полиции", - рассказали в ДП ВКО.

"Вчера мне позвонили из банка и предъявили счет в размере 3 млн тенге. Якобы чтобы закрыть этот счет, они предложили мне передать данные банковских карточек, удостоверения личности. И это меня насторожило", - сообщил житель Усть-Каменогорска.

Капитан полиции Тилек Байжуманов убедил мужчину не передавать никаких данных, объяснив, что с ним связались мошенники, которые пытаются обманом завладеть его денежными средствами.

За оперативное реагирование горожанин выразил благодарность полицейскому.

"При оперативных действиях сотрудников полиции я не потерял свои денежные средства с банковских карточек, за что выражаю благодарность Тилеку Байжуманову", - сказал мужчина.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Усть-Каменогорска в последний момент уберегла свои деньги от мошенников. На ее мобильный телефон позвонили неизвестные и сообщили, что внучка попала в ДТП. Для того, чтобы решить проблему, незнакомцы на том конце провода потребовали определенную сумму денег. Женщина вовремя позвонила участковому инспектору полиции и поняла, что чуть не стала жертвой обмана.

А вот пожилая жительница Карагандинской области поверила телефонному звонку от мошенника и передала неизвестному 550 тыс. тенге и 5 тыс. долларов США. Но полицейские вовремя задержали подозреваемого и вернули пенсионерке ее сбережения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062494-somneniya-pomogli-zhitelyu-vko-uberech-svoi-sberezheniya-video/

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