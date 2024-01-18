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Жительница ВКО после звонка собрала все свои сбережения, но передумала их отдавать

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Жительница Усть-Каменогорска чуть не стала жертвой мошенников
Жительница Усть-Каменогорска. Кадр из видео: ДП ВКО

Пенсионерка из Усть-Каменогорска в последний момент уберегла свои деньги от мошенников. Женщина вовремя позвонила участковому инспектору полиции и поняла, что чуть не стала жертвой обмана, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ВКО.

По данным пресс-службы ведомства, 74-летней жительнице Усть-Каменогорска 15 января на мобильный телефон позвонили неизвестные и сообщили, что ее внучка попала в ДТП. Для того, чтобы решить проблему, незнакомцы на том конце провода потребовали определенную сумму денег.

"Взволнованная пенсионерка собрала все свои сбережения и ждала человека, который должен был забрать деньги. Но все же чувство недоверия присутствовало и, стараясь не поддаваться эмоциям, пожилая женщина решила сообщить о подозрительном звонке своему участковому инспектору полиции", - пояснили в ДП ВКО.

Старший лейтенант Берик Маусеитов понял, что пожилую женщину пытаются обмануть мошенники и убедил ее в том, чтобы она ни в коем случае не передавала денежные средства злоумышленникам.

Старший лейтенант ДП ВКО Берик Маусеитов в своем кабинете
Старший лейтенант полиции Берик Маусеитов. Фото: ДП ВКО

Благодаря бдительности и оперативному реагированию сотрудника полиции пенсионерке удалось сохранить сбережения. Женщина на видео обратилась со словами благодарности к стражам порядка.

"Мошенники пытались выманить у меня деньги, якобы внучка моя попала в аварию. Благодаря сотрудникам Иртышского отдела полиции, а именно участковому инспектору полиции Маусеитову Берику Тулегеновичу, данный факт был предотвращен, за что благодарю всех сотрудников", - сообщила жительница Усть-Каменогорска.

Полицейские призывают всех граждан быть бдительными и внимательными. Важно помнить: ни под какими предлогами не нужно передавать денежные средства незнакомым лицам, не следует разглашать свои персональные данные (ФИО, ИИН, номер карты, номер удостоверения личности и т.д.), а также скачивать сомнительные приложения.

"В случае совершения в отношении вас противоправных действий незамедлительно обращайтесь на канал "102". Помните, что сохранность ваших данных и денежных средств в ваших руках", - отметили в полиции.

С началом нового года мошенники активизировались в социальных сетях. Ранее стало известно, какие приемы они используют чаще всего, чтобы заполучить деньги казахстанцев.

Также сообщалось, что доверчивый акмолинец лишился 5 млн тенге от действий злоумышленников. По телефону они пообещали мужчине перевести имеющиеся на его депозите денежные средства на безопасный счет. По данному факту полиция проводит следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

В декабре прошлого года 5 млн тенге выманил лжесотрудник банка у доверчивой жительницы Кызылорды. Он позвонил женщине по телефону и сообщил о том, что неизвестные хотят оформить кредит от ее имени. Полицейские уже задержали подозреваемого в мошенничестве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2056165-zhitelnitsa-vko-posle-zvonka-sobrala-vse-svoi-sberezheniya-no-peredumala-ih-otdavat/

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