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Акмолинка лишилась 5 млн тенге из-за ссылки в Instagram

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Девушка держит в руках телефон
Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

В поисках приумножения капитала 26-летняя жительница Щучинска прошла по ссылке в Instagram и лишилась 5 млн тенге. Девушка обратилась в полицию, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

По информации пресс-службы ведомства, из заявления потерпевшей следует, что история неудачного "обогащения" началась в октябре этого года.

В поисках приумножения капитала 26-летняя жительница Щучинска прошла по ссылке в Instagram. Затем после регистрации на интернет-ресурсе с ней связались злоумышленники и предложили вложить деньги в криптовалюту.

Не подозревая о мошенничестве, в течение месяца девушка переводила на указанные счета личные средства, которые оформляла в кредит, а также просила взять для нее кредиты своих родных. Всего потерпевшая отдала порядка 5 млн тенге.

4 декабря горожанка обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители начали досудебное расследование по ст.190 ч.3 УК РК. Проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.

Добавим, что согласно ст.190 ч.3 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное:

1) в крупном размере; 

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; 

3) в отношении двух или более лиц; 

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049360-akmolinka-lishilas-5-mln-tenge-iz-za-ssylki-v-instagram/

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