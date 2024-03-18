Многомиллионные взятки: должностных лиц "ҚазТемірТранс" осудили в Астане

В межрайонном суде по уголовным делам Астаны рассмотрели дело в отношении 20 человек - судили 4 руководителей филиалов АО "ҚазТемірТранс" и 16 предпринимателей, передает NUR.KZ со ссылкой на горсуд.

Должностные лица компании обвинялись в получении взяток, а также пособничестве в полцчении взятки, а предприниматели - в даче взятки.

Согласно материалам дела, директора филиалов в период 2019-2022 годов, в условиях дефицита вагонов, необходимых для перевозки грузов, на систематической основе получали взятки от грузоотправителей за беспрепятственное предоставление вагонов и за общее покровительство.

Общая сумма полученных взяток:

подсудимым С. – 13 млн. 225 тыс. тенге;

подсудимым А. – 3 млн. 480 тыс. тенге;

подсудимым К. – 19 млн. 710 тыс. тенге.

Предприниматель Р. дал взятку за предоставление вагонов на общую сумму 9.8 млн тенге, то есть в крупном размере.

Отмечается, что суд при назначении наказания учел смягчающие обстоятельства - чистосердечное раскаяние, наличие у подсудимых малолетних и несовершеннолетних детей.

Таким образом суд признал виновными:

С. по ст.366 ч.3 п.4 УК, К. по ст.366 ч.3 п.3,4 УК и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.

А. – по ст.ст.28 ч.5 - 366 ч.3 п.4, ст.366 ч.3 п.4 УК и по совокупности преступлений (ст.58 ч.3 УК) ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 2 месяца.

Р. – по ст.367 ч.3 п.2 УК и с учетом наличия несовершеннолетних детей, хронического сердечного заболевания, что судом признано исключительным обстоятельством и на основании ст.55 ч.4 УК назначено наказание в виде штрафа в размере 5-кратной суммы взятки, то есть в сумме 49 млн. 395 тыс. тенге.

Также осужденным назначено дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права занимать должности, предусмотренные ст.50 УК по коррупционным преступлениям.

Кроме того, этим же приговором подсудимый Е. признан виновным по ст.ст.28 ч.5 - 366. ч.3 п.4 УК, без назначения уголовного наказания, в связи со смертью подсудимого.

Остальные 15 взяткодателей, являющихся представителями малого и среднего бизнеса, судом освобождены от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст.65 УК).

Судом учтено, что уголовные правонарушения ими были совершены в результате зависимости от должностных лиц АО "Қазтеміртранс", а также их явки с повинной, чистосердечные раскаяния, способствованию раскрытию и расследованию преступлений.

Напомним, в Семее директор КГУ, его заместитель и директор ТОО были признаны виновными по делу о взяточничестве. Им вынесен приговор.

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Также мы писали, что руководитель теринспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК в Атырауской области подозревается в получении взятки.