Чиновника Минсельхоза подозревают в получении 2 млн тенге

Руководитель теринспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК в Атырауской области подозревается в получении взятки, передает NUR.KZ со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции РК.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Telegram, Антикоррупционной службой по Атырауской области при координации прокуратуры области проводится досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Атырауская областная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК".

"Он подозревается в получении взятки в сумме 2 100 000 тенге от участников внешнеэкономической деятельности за ускоренное и беспрепятственное осуществление ими законной деятельности при перемещении товаров через таможенную границу Таможенного союза, на сопредельном участке границ Республики Казахстан и Российской Федерации", - сообщили в Антикоре.

Расследование продолжается.

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