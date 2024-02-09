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Чиновника Минсельхоза подозревают в получении 2 млн тенге

Опубликовано:

Банкноты
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Руководитель теринспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК в Атырауской области подозревается в получении взятки, передает NUR.KZ со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции РК.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Telegram, Антикоррупционной службой по Атырауской области при координации прокуратуры области проводится досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Атырауская областная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК".

"Он подозревается в получении взятки в сумме 2 100 000 тенге от участников внешнеэкономической деятельности за ускоренное и беспрепятственное осуществление ими законной деятельности при перемещении товаров через таможенную границу Таможенного союза, на сопредельном участке границ Республики Казахстан и Российской Федерации", - сообщили в Антикоре.

Расследование продолжается.

Согласно ст.201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с пп.1 п.3 ст.77 Конституции и ч. 1 ст.19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2060055-glava-inspektsii-komiteta-vetkontrolya-v-atyrauskoy-oblasti-podozrevaetsya-vo-vzyatochnichestve/

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