Чиновника Минсельхоза подозревают в получении 2 млн тенге
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Руководитель теринспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК в Атырауской области подозревается в получении взятки, передает NUR.KZ со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции РК.
Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Telegram, Антикоррупционной службой по Атырауской области при координации прокуратуры области проводится досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Атырауская областная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК".
"Он подозревается в получении взятки в сумме 2 100 000 тенге от участников внешнеэкономической деятельности за ускоренное и беспрепятственное осуществление ими законной деятельности при перемещении товаров через таможенную границу Таможенного союза, на сопредельном участке границ Республики Казахстан и Российской Федерации", - сообщили в Антикоре.
Расследование продолжается.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2060055-glava-inspektsii-komiteta-vetkontrolya-v-atyrauskoy-oblasti-podozrevaetsya-vo-vzyatochnichestve/