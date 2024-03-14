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Директор госучреждения в Семее и его заместитель заплатят за взятку 30 млн тенге

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Деньги в пиджаке и в руках
Мужчина с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Семее директор КГУ, его заместитель и директор ТОО были признаны виновными по делу о взяточничестве. Им вынесен приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Абай.

Как сообщается на официальном сайте суда, судом №2 Семея рассмотрено уголовное дело в отношении директора КГУ по ч.2 ст.366 УК (Получение взятки), его заместителя по ч.2 ст.368 УК (Посредничество во взяточничестве), а также директора ТОО по ч.2 ст.367 УК (Дача взятки).

"Руководитель ТОО, действуя с прямым умыслом, перечислил на банковский счет, принадлежащий заместителю директора госучреждения, денежные средства в размере 680 тыс. тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по проведению текущего ремонта сетей отопления и водоснабжения КГУ", - установил суд.

Как выяснилось, после поступления денег заместитель директора госучреждения половину суммы передал своему непосредственному руководителю.

"Находясь на территории КГУ, выполняя функции посредника в даче взятки, часть суммы, то есть 340 тыс. тенге, перечислил на банковский счет, принадлежащий директору КГУ, а оставшейся суммой распорядился по собственному усмотрению", - отметили в суде.

Судом установлена вина директора КГУ по результатам негласных следственных действий, в ходе которых зафиксированы разговоры между подсудимыми о незаконно переданных и полученных денежных средствах, а также протоколом выемки, протоколом осмотра сведений из банка. Уголовное дело рассмотрено судом в сокращенном порядке.

Отмечается, что подсудимые вину в предъявленном обвинении признали и просили назначить наказание в виде штрафа.

Приговором заместителю директора КГУ назначили наказание в виде штрафа в размере 15-кратной суммы взятки, то есть 10,2 млн тенге. Директор ТОО должен выплатить штраф в размере 20-кратной суммы взятки, то есть 13,6 млн тенге. Руководитель КГУ получил самый крупный штраф - в размере 30-кратной суммы полученной взятки, то есть 20,4 млн тенге.

Все подсудимые были осуждены с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, что по ч.2 ст.366 УК РК получение взятки наказывается штрафом в размере от 50-кратной до 60-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

По ст.368 УК РК посредничество во взяточничестве - это способствование взяткополучателю и взяткодателю в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки.

А на основании части второй вышеуказанной статьи посредничество во взяточничестве, совершенное неоднократно либо преступной группой или лицом с использованием своего служебного положения, наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 30-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии с ч.2 ст.367 УК РК дача взятки лично или через посредника, совершенная в значительном размере, наказывается штрафом в размере от 30-кратной до 40-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2068494-direktor-gosuchrezhdeniya-v-semee-i-ego-zamestitel-zaplatyat-za-vzyatku-30-mln-tenge/

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