Начальника одного из управлений Атырауской области заподозрили в получении взятки

В Атырауской области возбудили уголовное дело в отношении руководителя управления физической культуры и спорта Дастанбека Коспанова, сообщает издание "Мой город".

Информацию о задержании чиновника журналистам подтвердил официальный представитель Антикоррупционной службы РК Арман Тлеукенов.

"Должностное лицо подозревается в получении взятки в размере 1,2 миллиона тенге от тренеров КГУ "Центр подготовки олимпийского резерва" за организацию тренировочных сборов за счет бюджетных средств", – цитирует издание Тлеукенова.

Досудебное расследование продолжается.

На официальном сайте управления физической культуры и спорта Атырауской области сообщается, что Коспанов Дастанбек Кайыржанулы занимает пост руководителя управления с июля 2023 года.

До этого Коспанов работал внештатным сотрудником департамента архитектуры и градостроительства Атырауской области, главным специалистом управления физической культуры и спорта Атырауской области, занимал различные должности в управлении туризма, физической культуры и спорта Атырауской области.

С 2019 года и до назначения на пост руководителя управления занимал должность директора Центра подготовки олимпийского резерва областного управления физической культуры и спорта.