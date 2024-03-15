Акмолинец, поведясь на обаяние, попал в неприятный инцидент

Акмолинец поддался на уговоры коммерсантов и выложил за строительные инструменты 400 тыс. тенге. Вернуть деньги ему помогли полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по словам родственницы пострадавшего, 13 марта произошел неприятный инцидент с одним из жителей села Новосельское.

"Группа неизвестных лиц обманом завладела денежными средствами сельчанина. Об этом дочь пострадавшего узнала от отца, когда коммерсанты уже уехали.

Выяснилось, что они, включив хитрость и обаяние, впихнули 65-летнему мужчине строительные инструменты, которые пенсионеру особо были и не нужны. Мужчина, словно загипнотизированный от их маркетинга, за ненужный товар отдал свои 400 тыс. тенге", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Дочь пострадавшего тут же позвонила местному участковому, который незамедлительно прибыл на место происшествия. Были опрошены потерпевший и его близкие. Необходимо было выяснить, как примерно выглядели злоумышленники и на что надо ориентироваться.

Получив всю необходимую информацию, полицейский направился туда, где находились камеры видеонаблюдения. В ходе разбирательств были установлены четыре автомобиля.

"После чего правоохранитель немедленно сообщил ориентировку на данные автомашины в дежурную часть, они тут же передали информацию сотрудникам патрульной полиции, которые задержали их", - пояснили в ДП региона.

По мнению полицейского, сейчас везде участились случаи обмана пожилых людей. В силу преклонного возраста они не могут сориентироваться. Доверившись первому встречному, оказываются жертвами мошенников.

От имени родственников пострадавшего поступили слова благодарности участковому инспектору полиции ОМПС ОП Атбасарского района Жалгасу Жабикееву.

По словам родственницы пожилого мужчины, благодаря оперативности и профессионализму стража порядка подозреваемые были задержаны, и его поступок является примером проявления гражданской ответственности не на словах, а на деле.

Ранее стало известно, что более десяти таксистов из Актобе стали жертвами обмана, купив продукты и пополнив баланс телефона якобы будущего клиента. Подозреваемого в мошенничестве задержали. По данным полиции, после того, как потерпевшие покупали продукты и отправляли деньги на номер, мужчина их сразу блокировал и переставал выходить на связь.

А в начале марта десятки жителей Алматы обвинили поставщика стройматериалов в мошенничестве. Люди уверяли, что заключили договор и полностью внесли оплату - за газоблоки и кирпичи каждый перечислил от 700 тысяч до 2,5 млн тенге. Однако обещанный товар они до сих пор не получили.

Также сообщалось, что 18-летняя жительница Караганды хотела поставить на новый смартфон приложения и по совету знакомых обратилась к специалисту. Вернуть телефон девушке помогла только полиция.