Более десяти актюбинских таксистов оказались жертвами обмана (видео)

Более десяти таксистов из Актобе стали жертвами обмана, купив продукты и пополнив баланс телефона якобы будущего клиента. Подозреваемый в мошенничестве задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по фактам мошенничества, совершенных в отношении водителей такси в Актобе, сотрудниками криминальной полиции установлен подозреваемый. Его задержали в Жанаозене.

"В ходе расследования установлено, что мужчина осуществлял свою преступную схему, используя популярное приложение InDriver: находил водителей через приложение и связывался по мессенджеру WhatsApp.

Под видом клиента мужчина заказывал доставку продуктов питания. При этом в ходе переписки он просил таксистов купить продукты за свой счет и отправить ему чек, после этого просил их перевести деньги на баланс мобильного номера", - рассказали в МВД.

Сообщается, что для полной убедительности подозреваемый отправлял водителям список продуктов, что и где купить.

"Он обещал покрыть все расходы наличными после получения им заказа. После того, как потерпевшие покупали продукты и отправляли деньги на номер телефона, мужчина их сразу блокировал и переставал выходить на связь", - пояснили в МВД.

Ущерб составил от 10 до 30 тыс. тенге. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания в Актобе. Мужчина свою вину признал, ведется расследование.

Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее таксист из Семея оказался в полиции за получение двойной оплаты за проезд. Стражи порядка отреагировали на жалобу жительницы города на водителя. С мужчиной провели беседу и выписали ему штраф.