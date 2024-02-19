18-летняя девушка доверилась совету знакомых и пожалела в Караганде

Жительница Караганды хотела поставить на новый смартфон приложения и по совету знакомых обратилась к специалисту. Вернуть телефон девушке помогла только полиция, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию Караганды поступило заявление 18-летней жительницы города.

Девушка сообщила, что за 330 тысяч тенге приобрела телефон. Но в нем отсутствовали программы, которыми она хотела пользоваться.

"Знакомые посоветовали заявительнице обратиться к мужчине, который помог бы настроить мобильник. Девушка встретилась с ним. Новый знакомый согласился привести сотовый телефон в порядок, но, как оказалось, для этого требовалось время. Он взял аппарат и через некоторое время пропал, перестав выходить на связь", - рассказали в МВД.

Поняв, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в полицию.

Стражи порядка задержали подозреваемого - 23-летнего мужчину. Он дал признательные показания.

"Он пояснил, что планировал присвоить чужой сотовый телефон, надеясь, что девушка не сможет его найти. Телефон возвращен потерпевшей", - сообщили в ведомстве.

Ведется досудебное расследование по факту мошенничества.

Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

В начале февраля в Алматы полицейские задержали двоих мужчин. Оба подозреваются в краже мобильных телефонов. Преступления были совершены в крупном торговом доме. В одном из случаев телефон был похищен прямо с витрины магазина.

Ранее в мечети в Астане во время намаза у мужчины украли телефон, который был на зарядке. Момент преступления попал на видео. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции был установлен подозреваемый.