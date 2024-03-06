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"Низкая цена, бесплатная доставка": алматинцы отдали до 2,5 млн тенге за стройматериалы, которые не получили

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Кирпичи
Кирпичи. Иллюстративное фото: pexels.com

Десятки жителей Алматы обвинили поставщика стройматериалов в мошенничестве. Каждый из них уверяет, что заплатил ему до 2,5 млн тенге, передает сайт телеканала КТК.

Десятки алматинцев обвинили в мошенничестве поставщика стройматериалов, которого нашли в интернете. Люди в беседе с телеканалом рассказали, что заключили договор и полностью внесли оплату – за газоблоки и кирпичи каждый перечислил от 700 тысяч до 2,5 млн тенге. Однако обещанный товар они до сих пор не получили.

Один из пострадавших Нурсултан Аскерканов планировал построить дом на своем участке в Алматинской области. Мужчина рассказывает, что успел лишь залить фундамент, при этом кирпичи заказал еще в августе.

"Покупателя заинтересовали низкая цена и бесплатная доставка. Нурсултан перечислил около 700 тысяч тенге. Но материалы так и не получил. Сейчас мужчина вместе с женой и двумя детьми живет в съемной квартире", – говорится в телесюжете.

Другая потерпевшая заявила телеканалу, что бизнесмена, у которого они заказывали материалы, даже нет в стране.

В полиции Алматы сообщили, что мужчину задержали.

"По факту мошенничества управлением полиции Жетысуского района проводится досудебное расследование. Подозреваемый установлен и задержан. В настоящее время в отношении него с заявлением о мошенничестве обратились десятки человек", – рассказала официальный представитель ДП города Салтанат Азирбек.

Источник: КТК

Добавим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается:

  • исправительными работами или штрафом в размере до 4000 МРП (14,7 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов;
  • либо ограничением свободы на срок до 7 лет;
  • либо лишением свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2064948-nizkaya-tsena-besplatnaya-dostavka-almatintsy-otdali-do-25-mln-tenge-za-stroymaterialy-kotorye-ne-poluchili/

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