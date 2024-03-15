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Люди с пистолетом и арматурой зашли в автобус и стреляли в пассажира в Атырауской области

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Вооруженный мужчина
Мужчина с пистолетом. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand / Getty Images

Двое мужчин с железной арматурой и травматическим пистолетом напали ни пассажира служебного автобуса. Их приговорили к лишению свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на Атырауский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении обвиняемых в совершении хулиганства с применением огнестрельного оружия и предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, рассматривалось в Жылыойском районном суде.

"20 ноября 2023 года в поселке Жана Каратон подсудимые, вооружившись железной арматурой и травматическим пистолетом, зашли в остановившийся служебный автобус ТОО и из хулиганских побуждений избили пассажира, а также произвели два выстрела в его сторону из травматического пистолета. После чего скрылись с места происшествия", - установил суд.

В результате преступных действий потерпевшему был причинен легкий вред здоровью.

Сообщается, что подсудимые свою вину признали в полном объеме. При назначении наказания суд признал это в качестве смягчающего уголовную ответственность и наказание обстоятельства. Также было учтено отсутствие у них судимости.

Подсудимых признали виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Добавим, что по ст.293 УК РК хулиганство - это особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

Согласно части 3 вышеуказанной статьи хулиганство, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок. 

А в конце января произошло нападение на водителя скорой помощи в Караганде. В социальных сетях распространилось видео конфликта, в ходе которого сотрудник экстренной службы получил сотрясение головного мозга, перелом носа и ушибы мягких тканей груди и тела.

1 февраля скрывшийся с места происшествия подозреваемый был задержан на одной из зимовок Каркаралинского района. В начале марта стало известно, что уголовное дело по факту нападения на водителя скорой помощи поступило в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2068716-lyudi-s-pistoletom-i-armaturoy-zashli-v-avtobus-i-strelyali-v-passazhira-v-atyrauskoy-oblasti/

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