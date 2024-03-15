Заместителя акима района арестовали в Актюбинской области

Заместитель акима района отказался пройти медосвидетельствование и был признан виновным в административном правонарушении, передает NUR.KZ со ссылкой на Актюбинский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, Айтекебийским районным судом рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении заместителя акима района по факту невыполнения законного требования сотрудника органов внутренних дел, уклонения от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения (ч.4 ст.613 КоАП РК).

Согласно материалам дела, 9 марта 2024 года заместителя акима района при управлении автомашиной Jac был остановлен сотрудниками полиции.

"Он отказался выполнять законное требование сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения", - пояснили в суде.

В судебном заседании мужчина вину не признал. Он объяснил, что не смог пройти освидетельствование в связи с плохим самочувствием.

"Вина в совершении административного правонарушения нашла свое подтверждение материалами дела, а именно видеозаписью, показаниями сотрудников больницы и врача-нарколога, утверждавшими, что мужчина отказался от медицинского освидетельствования. Никаких ухудшений состояния его здоровья не установлено", - рассказали в суде.

Постановлением суда заместитель акима района признан виновным. Ему наложено административное взыскание в виде ареста на 15 суток, с лишением права управления транспортным средством сроком на 8 лет.

Отметим, что по ч.4 ст.613 КоАП РК невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции), военной полиции (исключительно лицом, управляющим транспортным средством органов национальной безопасности, Вооруженных сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований Республики Казахстан) о прохождении в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения влечет административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на восемь лет.

Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация о задержании акима поселка имени Габидена Мустафина Бухар-Жырауского района Карагандинской области за нетрезвое вождение. Оказалось, что в 2018 году Кайрат Кусаинов уже попадал в аналогичный скандал, а в 2020 году он сел за руль, уже не имея водительских прав. Позже стало известно, что чиновника решили уволить.