Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Акима дважды поймали пьяным за рулем и теперь решили уволить в Карагандинской области

Опубликовано:

Аким поселка Габидена Мустафина
Кайрат Кусаинов. Фото: gov.kz

Советом по этике Агентства РК по делам государственной службы в Карагандинской области рекомендовано уволить акима поселка Габидена Мустафина, передает телеканал AstanaTV.

Об увольнении акима поселка Габидена Мустафина Бухар-Жырауского района Кайрата Кусаинова высказался член Cовета по этике, руководитель РОО "Әділдік жолы" по Карагандинской области Рустам Танишпеков.

"Советом по этике Агентства РК по делам государственной службы в Карагандинской области было рассмотрение нарушение норм служебной этики в отношении акима поселка Габидена Мустафина Бухар-Жырауского района Кусаинова. Было рекомендовано уволить с занимаемой государственной должности акима поселка имени Габидена Мустафина", - рассказал Рустам Танишпеков.

Как сообщается, причиной такого решения стало то, что аким сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. И, судя по всему, не один раз.

Напомним, в 2018 году Кайрат Кусаинов, будучи аким поселка Кушокы Бухар-Жырауского района, уже садился за руль служебного авто пьяным. Тогда департамент по делам госслужбы провел служебное расследование, в ходе которого полностью подтвердились факты нетрезвого вождения. Чиновника наказали строгим выговором.  

А в 2020 году Кайрат Кусаинов, который к тому времени уже два года ходил пешком из-за лишения водительских прав, сел за руль служебного автомобиля. Однако его поймала дорожная полиция. Стражи порядка оформили протокол и передали дело в суд. Судья принял решение наказать акима поселка Кушокы штрафом. Также рекомендацией Совета по этике Кайрат Кусаинов был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

В начале февраля 2024 года в социальных сетях появилась информация о задержании акима поселка имени Габидена Мустафина за нетрезвое вождение. Его лишили прав на управление транспортных средств на 7 лет и подвергли административному аресту сроком на 15 суток.

По информации официального сайта акимата Бухар-Жырауского района, Кайрат Нурмуканович Кусаинов с 26 декабря 2011 года занимал должность акима поселка Кушокы, а с 27 июля 2021 года стал акимом поселка Габидена Мустафина. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2065004-akima-dvazhdy-poymali-pyanym-za-rulem-i-teper-reshili-uvolit-v-karagandinskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.