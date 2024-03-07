Акима дважды поймали пьяным за рулем и теперь решили уволить в Карагандинской области

Советом по этике Агентства РК по делам государственной службы в Карагандинской области рекомендовано уволить акима поселка Габидена Мустафина, передает телеканал AstanaTV.

Об увольнении акима поселка Габидена Мустафина Бухар-Жырауского района Кайрата Кусаинова высказался член Cовета по этике, руководитель РОО "Әділдік жолы" по Карагандинской области Рустам Танишпеков.

"Советом по этике Агентства РК по делам государственной службы в Карагандинской области было рассмотрение нарушение норм служебной этики в отношении акима поселка Габидена Мустафина Бухар-Жырауского района Кусаинова. Было рекомендовано уволить с занимаемой государственной должности акима поселка имени Габидена Мустафина", - рассказал Рустам Танишпеков.

Как сообщается, причиной такого решения стало то, что аким сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. И, судя по всему, не один раз.

Напомним, в 2018 году Кайрат Кусаинов, будучи аким поселка Кушокы Бухар-Жырауского района, уже садился за руль служебного авто пьяным. Тогда департамент по делам госслужбы провел служебное расследование, в ходе которого полностью подтвердились факты нетрезвого вождения. Чиновника наказали строгим выговором.

А в 2020 году Кайрат Кусаинов, который к тому времени уже два года ходил пешком из-за лишения водительских прав, сел за руль служебного автомобиля. Однако его поймала дорожная полиция. Стражи порядка оформили протокол и передали дело в суд. Судья принял решение наказать акима поселка Кушокы штрафом. Также рекомендацией Совета по этике Кайрат Кусаинов был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

В начале февраля 2024 года в социальных сетях появилась информация о задержании акима поселка имени Габидена Мустафина за нетрезвое вождение. Его лишили прав на управление транспортных средств на 7 лет и подвергли административному аресту сроком на 15 суток.

По информации официального сайта акимата Бухар-Жырауского района, Кайрат Нурмуканович Кусаинов с 26 декабря 2011 года занимал должность акима поселка Кушокы, а с 27 июля 2021 года стал акимом поселка Габидена Мустафина.