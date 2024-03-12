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Эзотерика

Задержание маргинальной молодежи попало на видео в Шымкенте

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10 человек задержали в Шымкенте
Задержанные. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В Шымкенте силовики задержали группу из 10 молодых людей, подозреваемых в вымогательстве и хулиганстве. Спецоперация попала на видео, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, оперативники УБОП ДП Шымкента в результате комплекса специальных мероприятий задержали группу из десяти лиц, негативно влияющую на оперативную обстановку в регионе.

"Они занимались вымогательством, хулиганством и криминальными разборками с применением оружия. Возраст задержанных варьируется от 20 до 25 лет", - пояснили в МВД.

При проверке мест жительства обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и иные вещественные доказательства.

"В настоящее время по фактам уголовных правонарушений, совершенных маргинальной молодежью, проводится расследование", - отметили в ведомстве.

Ранее в Актобе полицейские при получении денег задержали группу студентов, подозреваемых в вымогательстве с угрозой применения насилия. В отношении них проводится досудебное расследование.

В феврале силовики провели задержания в Шымкенте и еще пяти областях. Под арест были взяты предполагаемые члены молодежных группировок. Так, по данным полиции, в Шымкенте был выявлен факт похищения трех студентов одного из университетов.

В январе в Павлодаре и Шымкенте задержали две молодежные группировки, участники которых подозреваются в вымогательствах, грабежах, мошенничествах и незаконном лишении свободы. Как сообщил правоохранители, в Шымкенте фигуранты, представляясь сотрудниками полиции, путем угроз, избиения и незаконного лишения свободы своих жертв вымогали денежные средства в крупном размере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2066670-zaderzhanie-marginalnoy-molodezhi-popalo-na-video-v-shymkente/

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