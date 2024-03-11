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Задержание студентов при получении денег попало на видео в Актобе

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Студентов задержали в Актобе
Задержание. Фото: polisia.kz

В Актобе полицейские при получении денег задержали группу студентов, подозреваемых в вымогательстве с угрозой применения насилия, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудниками УБОП ДП Актюбинской области задержаны подозреваемые в вымогательстве, которые являются студентами одного из учебных заведений Актобе.

"Подозреваемые, угрожая насилием, вымогали крупную сумму денег у студента колледжа. Оперативниками после получения денежных средств с поличным задержаны фигуранты", - отметили в МВД.

В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по факту вымогательства, совершенного группой лиц.

"Задержанные дали признательные показания и водворены в ИВС", - рассказали в ведомстве.

Молодые люди проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Отметим, что по ст.194 УК РК вымогательство - это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Вымогательство, совершенное с применением насилия; группой лиц по предварительному сговору; неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2066373-zaderzhanie-studentov-pri-poluchenii-deneg-popalo-na-video-v-aktobe/

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