Схему хищения миллионов тенге выявили в Туркестанской области

Выявлена схема хищения более 24 млн тенге в Центре занятости и акимате села Атамекен Жетысайского района. Об этом заявили в прокуратуре Туркестанской области, передает NUR.KZ.

Как сообщает официальный сайт надзорного органа, установлено, что сотрудники местных исполнительных органов фиктивно привлекали лиц к общественным работам, в том числе в рамках молодежной практики.

"Более 30 лиц, получившие статус безработных, фактически какие-либо общественные работы не выполняли и не знали об этом.

Должностные лица незаконно выносили приказы о приеме на работу и самостоятельно на ежемесячной основе перечисляли заработные платы на их счета в АО "Казпочта" и банках, которые в последующем обналичивались другими лицами.

Работники Центра и акимата документально привлекали к общественным работам своих родственников и знакомых", - заявили в прокуратуре Туркестанской области.

Материалы зарегистрированы в книге учета информации и для осуществления досудебного расследования переданы в территориальную Антикоррупционную службу.

Напомним, в январе в Туркестанской области были выявлены факты хищения в сфере образования в особо крупном размере. Сумма ущерба государству составила более 400 млн тенге. В незаконном присвоении вверенного имущества подозреваются бухгалтеры отдела образования Келесского района, которые, по данным АФМ, вносили в базу недостоверные сведения о сотрудниках.

Позже началось расследование еще двух фактов хищения средств в сфере образования в Мактааральском и Байдибекском районах Туркестанской области. Общая сумма причиненного ущерба государству по двум районам составила более 1,8 млрд тенге.

А бухгалтеров отдела образования Жетысайского района Туркестанской области подозревают в хищении 530 млн тенге, выделяемых государством на зарплату сотрудникам школы.