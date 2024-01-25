Хищение 1,8 млрд тенге в сфере образования: обыски провели в Туркестанской области (видео)

Еще два факта хищения средств в сфере образования на 1,8 млрд тенге расследуются в Туркестанской области. На этот раз в Мактааральском и Байдибекском районах, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Департаментом АФМ по Туркестанской области при координации областной прокуратуры и содействии регионального акимата начато досудебное расследование в отношении бухгалтеров отдела образования Мактааральского района по факту незаконного присвоения вверенного имущества на сумму 1,2 млрд тенге и отдела образования Байдибекского района - на сумму 600 млн тенге.

"На сегодняшний день общая сумма причиненного ущерба государству по указанным двум районам составляет более 1,8 млрд тенге.

Установлены фигуранты, которые в период с 2020 по 2023 годы в программе "1С:Бухгалтерия" вместо карточных счетов и индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) сотрудников среднеобразовательных школ вносили ИИН аффилированных с ними лиц", - рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

В рамках досудебного расследования в отношении подозреваемых проведены следственные действия и обыски, наложены аресты на движимое и недвижимое имущество.

По данным ведомства, в настоящее время фигурантами дела добровольно возмещен причиненный ущерб на сумму 120 млн тенге.

Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.

Напомним, ранее в АФМ сообщили, что бухгалтеры отдела образования Келесского района Туркестанской области подозреваются в незаконном присвоении вверенного имущества. В ведомстве пояснили, что они в период с 2021 по 2023 годы вносили в базу недостоверные сведения о сотрудниках.

"Установлено, что карточные счета и индивидуальные идентификационные номера (ИИН) сотрудников среднеобразовательных школ заменены на ИИН аффилированных с бухгалтерами лиц. В настоящее время причиненный ущерб государству составляет более 400 млн тенге", - поделились в АФМ.

В отношении подозреваемых судом была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.