Осужден замдиректора "ОзенМунайГаз"

В Актауском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении заместителя директора АО "ОзенМунайГаз" К., передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Согласно материалам дела, подсудимый К., будучи заместителем директора по производству добычи нефти и газа в компании, а также являясь председателем тендерной комиссии указанного предприятия, при проведении тендера на выполнение буровых работ, пролоббировал интересы определенной компании, в ущерб другой.

Сообщается, что он, не отменяя протокол, итогов торгов от 20 марта 2023 года, где победителем объявлено ТОО "К", 29 марта 2023 года принял незаконное решение о проведении тендера по тем же лотам.

"К., осознавая неправомерность своих действий, зная, что заявка ТОО "A" не соответствует требованиям потенциальных поставщиков, воспользовавшись своими полномочиями в целях лоббирования интересов ТОО "A", 29 марта 2023 года провел повторное заседание, по итогам которого приняли решение о допуске к торгам ТОО "A" по всем 4 лотам. По итогам конкурса победителем признана ТОО "А", максимально занизившее цену", - сообщили в суде.

Отмечается, что общая стоимость услуг была занижена на сумму более 2,7 млрд. тенге.

Также сообщается, что подсудимый К., не проверив, и, не удостоверившись в исполнении условий договора, заключенного между ОМГ и ТОО "АНСК" на предоставление насосно-компрессорных труб в аренду, подписал акты выполненных работ и не принял меры к удержанию оплаты суммы аренды в размере около 22 млн тенге, чем проявил халатность.

Сообщается, что подсудимый не признал вину.

Тем не менее К. был осужден по ряду статей уголовного кодекса - ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях в сфере нефтяной и газовой промышленности пожизненно.

Также сегодня в Актауском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении директора ТОО "Актауская нефтяная сервисная компания" Б. и директора Нефтегазодобывающего управления №3 АО "ОзенМунайГаз" (НГДУ-3) С. по обвинению в присвоении и растрате вверенного чужого имущества, в особо крупном размере.

Приговором суда С. осужден по статье 189 часть 4 пункт 2 УК, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях в сфере нефтяной и газовой промышленности сроком на 10 лет.

Б. был осужден по той же статье, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях в сфере нефтяной и газовой промышленности сроком на 10 лет.

Гражданский иск АО "ОМГ", удовлетворен частично, взыскано с осужденных Б. и С. в пользу АО "ОМГ" свыше 130 млн тенге.

Напомним, в апреле 2023 года в Департаменте экономических расследований по Мангистауской области сообщили, что на основании многочисленных обращений жителей Жанаозена по фактам коррупции и хищений в системе АО "КазМунайГаз" ("ОзенМунайГаз") проводятся несколько досудебных расследований.

Кроме того, начато расследование в отношении должностных лиц АО "ОзенМунайГаз" и руководства ТОО "БерАли Мангистау Company" по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах, предназначенных на выполнение работ по ремонту нефтедобывающих скважин в 2022 году.

Начались проверки работы АО "ОзенМунайГаз", выявлены множественные нарушения.

В июне стало известно, что задержан замгендиректора АО "ОзенМунайГаз" Бауржан Мамбетсапаев по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

В ноябре стало известно, что досудебные расследования в отношении руководства АО "ОзенМунайГаз" окончены Департаментом АФМ по Мангистауской области. А уголовные дела направлены в суд.