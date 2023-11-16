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Появились новые подробности дела в отношении руководства "ОзенМунайГаза"

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Бауржан Мамбетсапаев
Бауржан Мамбетсапаев. Фото: ozen.kz

Досудебные расследования в отношении руководства АО "ОзенМунайГаз" окончены Департаментом АФМ по Мангистауской области. Уголовные дела направлены в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, в ходе расследования действия заместителя генерального директора АО "ОМГ" Бауржана Мамбетсапаева квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями путем фиктивного трудоустройства своих знакомых, которые фактически не работали и необоснованно получали заработную плату.

Другому экс-заместителю генерального директора АО "ОМГ" Ермеку Карамурзаеву предъявлены обвинения в лоббировании интересов отдельных компаний путем проведения незаконного тендера по подземному ремонту скважин. При этом, как отметили в ведомстве, ущемлялись интересы других участников закупок с причинением ущерба в особо крупном размере на сумму 623 млн тенге.

"Кроме того, предъявлены обвинения директору нефтегазодобывающего управления АО "ОМГ" и поставщику, которые в сговоре присвоили и растратили вверенное имущество на сумму 294 млн тенге.

Все уголовные дела направлены в суд. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит", - рассказали в АФМ РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046012-zaversheno-rassledovanie-v-otnoshenii-rukovodstva-ozenmunaygaz/

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